Europa League, formazioni ufficiali di Borussia Monchengladbach-Roma

Anche l'attuale capolista della Bundesliga farà qualche sostituzione nell'undici titolare che non sarà quello visto allo Stadio Olimpico: Embolo andrà in panchina e al centro del tridente offensivo del 4-3-3 di Rose ci sarà Thuram, fuori Stindl che due settimane fa trasformò il calcio di rigore dell'1-1.

Archiviata la vittoria contro il Napoli che l'ha portata al terzo posto nella classifica di Serie A, la Roma si rituffa in Europa League per blindare la prima posizione nel suo girone in casa del Borussia Monchengladbach. I tedeschi hanno solo un punto ma nella scorsa giornata hanno strappato un punto ai giallorossi, anche grazie al contestatissimo rigore arrivato nei minuti di recupero.

Fonseca sceglie Perotti nel tridente dietro Dzeko assieme a Kluivert e Zaniolo. In difesa non ci sarà Florenzi ma Santon.

