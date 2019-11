Che paura per Bajric: Jimenez lo colpisce in testa e lui sviene

Il difensore dello Slovan Bratislava colpito in testa in rovesciata dall'avversario viene portato via in barella: Jimenez poi segna e si scusa.

di Redazione Fox Sports - 07/11/2019 23:49 | aggiornato 07/11/2019 23:55

Momenti di paura durante Wolverhampton-Slovan Bratislava, valida per la fase a gironi di Europa League: negli ultimi minuti del match il difensore ospite Kenan Bajric è svenuto dopo un colpo in testa subito da Raul Jimenez. L'attaccante dei Wolves ha provato una rovesciata al 78esimo minuto e ha colpito l'avversario che si è subito accasciato al suolo privo di sensi. Subito compagni e avversari si sono spaventati e lo staff medico è accorso, col portiere dello Slovan rapido nel togliere la lingua dalla gola del difensore. Lo scontro fra Bajric e Jimenez in Wolverhampton-Slovan Bratislava Per molti minuti Bajric è stato soccorso e poi portato fuori in barella con un collare, per lui si sospetta un trauma cranico. Jimenez invece è stato ammonito e ha anche segnato il gol vittoria al 92esimo scusandosi subito dopo per il brutto colpo dato al giocatore avversario. GOL DE RAÚL JIMÉNEZ⚽️



