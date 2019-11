Quello che abbiamo visto nelle città è la necessità di ritrovarsi e unirsi per il cambiamento. Essendo uno degli eventi sportivi più importanti del mondo, UEFA EURO2020 ci dà la possibilità di dimostrare il potere dell’unità e celebrare lo sport per la sua capacità di mettere in collegamento le persone, le idee e la creatività”.

In occasione del 60° anniversario degli Europei, il campionato sarà itinerante , con un nuovo formato che ha ispirato anche il nuovo pallone: niente confini prestabiliti, celebrando in questo modo lo spirito della diversità. Queste le parole di Anika Marie Kennaugh , product designer di Adidas:

