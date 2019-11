Tra i tanti commenti su quanto sta accadendo in casa Napoli, spiccano quelli di Alessandro Del Piero e Fabio Capello, che negli studi di Sky Sport hanno parlato così delle vicende che vedono protagonisti gli Ancelotti boys:

Credo sia già iniziata l'autoesplosione, l'autoeliminazione del Napoli. Il comunicato ufficiale del Napoli - ha dichiarato Pinturicchio - è un chiaro messaggio a Carlo Ancelotti, è come dire: "Adesso sono cavoli tuoi". C’è un passaggio del comunicato, in particolare, che me lo fa pensare, quello in cui c'è scritto che il ritiro è una sua responsabilità. Credo sia un passaggio però poco chiaro. Si riferisce a ciò che è successo finora, mi chiedo, o soltanto a ciò che accadrà da adesso in poi? Una cosa è certa, la società ha voluto dare la responsabilità decisionale al mister e, da ora in avanti, ancor più di prima, saranno cavoli suoi. Insomma, tutto quello che succederà, specie di negativo, sarà una sua responsabilità. A mio avviso, il Napoli ha scelto bene nei toni del comunicato, hanno agito bene tutti bene oggi come tutti male ieri. Ieri sera, infatti, si sono creati dei problemi da soli all’interno dello stesso Napoli