Insieme alla Juventus, anche Bayern Monaco e PSG hanno già strappato il pass per gli ottavi con due turni di anticipo. Alla Dea servono due vittorie e non solo...

di Redazione Fox Sports - 07/11/2019 10:54 | aggiornato 07/11/2019 11:01

Sono tre le squadre che hanno strappato il pass per gli ottavi di Champions League con due turni di anticipo. Otre alla Juventus, che per la prima volta nell'era Andrea Agnelli (non accadeva dall'edizione 2008/2009) ha raggiunto questo traguardo dopo quattro partite, avanzano anche Bayern Monaco e PSG. I bianconeri hanno superato 2-1 in extremis la Lokomotiv Mosca grazie alla prodezza di Douglas Costa, mentre bavaresi e parigini hanno battuto rispettivamente 2-0 l'Olympiacos e 1-0 il Brugge.

Champions League, la classifica dei gironi delle squadre già qualificate agli ottavi

GRUPPO A: PSG 12*, Real Madrid 7, Brugge 2, Galatasaray 1

GRUPPO B: Bayern Monaco 12*, Tottenham 7, Stella Rossa 3, Olympiakos 1

GRUPPO D: Juventus 10*, Atletico Madrid 7, Lokomotiv Mosca 3, Bayer Leverkusen 3

*Già qualificate agli ottavi

L'Atalanta spera

Chi ha ancora chance, sepur ridotte, di volare agli ottavi è l'Atalanta di Gasperini, reduce dall'1-1 contro il Manchester City. Ai bergamaschi, ultimi nel Gruppo C con 1 punto alle spalle di Dinamo Zagabria (5 punti), Shakhtar Donetsk (5 punti) e Manchester City (10 punti), serviranno due vittorie contro croati (a San Siro) e ucraini (in trasferta). Ma non solo. Gasperini dovrà anche sperare che il City non perda contro la Dinamo Zagabria e lo Shakhtar Donetsk