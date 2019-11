Uno dei due sarebbe stato accoltellato a una gamba mentre era in compagnia della ragazza. Come riportato dall'Adnkronos, dopo l'agguato il gruppo si è dileguato facendo perdere le proprie tracce.

Inizia nel peggiore dei modi la sfida di Europa League tra Lazio e Celtic. Due tifosi dei neroverdi, uno scozzese e un tedesco, sono stati infatti accoltellati a Roma in un pub di via Nazionale da un gruppo di persone che sarebbero legate al mondo ultras laziale.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK