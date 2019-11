Il patron degli azzurri avrebbe deciso di trattenere il 5% degli stipendi ai giocatori che hanno disertato il ritiro. E ad Ancelotti viene rimproverata l'eccessiva morbidezza.

di Redazione Fox Sports - 07/11/2019 09:26 | aggiornato 07/11/2019 09:31

Umore nero in casa Napoli. Non potrebbe essere altrimenti visto quanto successo dopo l'1-1 casalingo con il Salisburgo, con i giocatori guidati da Lorenzo Insigne che non sono tornati in ritiro disobbedendo così alla società. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis, che mercoledì mattina si è confrontato in conference call con l'amministratore delegato Chiavelli e i legali del club, avrebbe scelto la linea dura trattenendo il 5% degli stipendi ai giocatori dopo l'ammutinamento.

Ma d'altronde l'intenzione del patron si era immediatamente capita dopo il comunicato pubblicato nella giornata di ieri. E Ancelotti? Il rapporto di ADL col tecnico è ai minimi storici e ad oggi è fin troppo facile prevedere una separazione a fine stagione.

Il numero uno del club rimprovera all'ex coach del Bayern un'eccessiva morbidezza ma soprattutto il fatto di essersi detto pubblicamente contrario al ritiro. E intanto il Napoli cerca di trovare un minimo di concentrazione per preparare la delicatissima sfida di campionato contro il Genoa, in programma sabato alle 20.45 al San Paolo. Insigne e compagni si presenteranno alla partita da settimi classificati a quota 18 punti, lontani tre lunghezze dalla zona Champions e ben 11 dalla capolista Juventus.