"Stiamo sempre dalla vostra parte, dovete accettare la decisione della società", ha provato a replicare ADL jr, ma non c'è stato nulla da fare. Giuntoli ha insistito cercando di convincere la squadra a rimandare la discussione alla mattinata seguente, Ancelotti ha preso la sua borsa, disertato la sala stampa (in arrivo una multa della Uefa di oltre 50mila euro) ed è tornato a Castel Volturno con il suo staff. La situazione era ormai fuori controllo.

Così quando a gara finita il direttore sportivo Giuntoli è arrivato negli spogliatoi e ha comunicato alla squadra che c'era il pullman ad attenderli per riportarli a Castel Volturno, Mertens per primo si è alzato, ha protestato ad alta voce e se n'è andato - senza nemmeno farsi la doccia - seguito dal resto della squadra. "Noi ce ne andiamo a casa, dillo pure al presidente", ha detto Allan a Edoardo De Laurentiis, figlio di Aurelio.

Continuano a emergere retroscena su quanto successo al termine di Napoli-Salisburgo, match valido per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Come riportato da Il Mattino, a guidare l'ammutinamento sono stati i senatori Mertens, Callejon, Allan, Insigne e Koulibaly, che già nel pomeriggio precedente la partita si erano ripromessi di tornare a casa e non proseguire il ritiro.

