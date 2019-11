Zlatan è un personaggio interessante, mi tiene molto impegnato e hai bisogno di questi giocatori come successe con Beckham anni fa. Lui ha 38 anni e ora è stato preso dal Milan, uno dei club più importanti al mondo. Ha quasi battuto tutti i record di gol segnati in soli 2 anni, spero rimanga ma dipende dai Galaxy: sono stato felice di averlo qui e mi piacciono i momenti con lui, specie quando parla in terza persona.

Un'indiscrezione di calciomercato improvvisa e forse non voluta scuote l'ambiente del Milan: secondo quanto dichiarato dal commissioner della Major League Soccer, Zlatan Ibrahimovic sarebbe vicino al ritorno in rossonero .

Don Graber rivela (forse inavvertitamente) il futuro dello svedese in un'intervista: "Zlatan andrà al Milan, in 2 anni ha battuto molti record qui".

