Alla fine infatti Ramsey non ha rinnovato preferendo andare a scadenza e accasarsi alla Juventus a parametro zero. In questa stagione, iniziata a rilento a causa di diversi infortuni, il gallese classe 1998 ha collezionato 8 presenze e 2 gol, l'ultimo è stato il 300esimo dei bianconeri nella nuova Champions League e il primo segnato da un britannico con la Vecchia Signora nella più importante competizione europea per club.

L'ex allenatore dell'Arsenal Arsene Wenger ha svelato un retroscena di calciomercato su Aaron Ramsey, che mercoledì sera contro la Lokomotiv Mosca ha esordito in Champions League con la Juventus trovando subito la via del gol.

