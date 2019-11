Il tecnico dopo la sconfitta in casa dei tedeschi arrivata nel recupero: "Per qualificarci dobbiamo vincere e non fare calcoli".

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 07/11/2019 23:21 | aggiornato 07/11/2019 23:26

Ancora una volta la sfida contro il Borussia Monchengladbach termina con una beffa clamorosa per la Roma: in casa dei tedeschi, dopo l'1-1 all'Olimpico arrivato per un rigore inesistente assegnato all'ultimo minuto, i giallorossi hanno perso per una rete segnata da Thuram al 95esimo.

Un colpo durissimo per la squadra allenata da Paulo Fonseca che ora rischia di non passare il turno. Proprio l'allenatore della Roma si è presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta.