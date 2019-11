Nel finale di partita il terzino francese invitava il portiere "improvvisato" a stare a terra per far scorrere secondi preziosi.

di Redazione Fox Sports - 07/11/2019 10:34 | aggiornato 07/11/2019 10:39

Un finale di partita in cui è successo di tutto. Al minuto 81 di Atalanta-Manchester City, gara valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League, Claudio Bravo è stato espulso per aver atterrato Josip Ilicic lanciato a rete. Il portiere cileno era subentrato all'acciaccato Ederson e così Guardiola ha dovuto mandare tra i pali Kyle Walker facendolo improvvisare estremo difensore.

Still need some lessons but I got u bro no worries @kylewalker2 https://t.co/R3Zpf8hAfq — Benjamin Mendy (@benmendy23) November 7, 2019

Dopo ben 7 minuti di gioco fermo, il terzino è entrato in campo con indosso i guanti al posto di Mahrez. Il primo pericolo lo ha corso dopo pochi secondi, quando ha bloccato in due tempi la punizione di Malinovskyi. Emblematica una scene che all'indomani della partita sta facendo il giro del web.

Dopo un pallone bloccato nella sua area, Walker resta in piedi. A quel punto il compagno Mendy gli urla, facendo ampi gesti: "Buttati, vai a terra!". Un consiglio dato per far scorrere preziosi secondi. "Hai ancora bisogno di qualche lezione, ma non preoccuparti fratello, te le darò", ha scritto Mendy su Twitter pubblicando il video in questione.