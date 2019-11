Al termine di Atalanta-Manchester City, partita finita 1-1 e valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League, ha parlato a Sky Sport il numero 10 dei bergamaschi Papu Gomez:

Guardiola mi ha detto che affrontare l'Atalanta è come andare dal dentista, credo sia un complimento (ride, ndr). Non è che l'abbiamo fatto apposta a non giocare, abbiamo fatto di tutto pur di restare in partita sino alla fine. Sul loro rigore la partita è cambiata. Nel secondo tempo noi abbiamo alzato il ritmo, loro l'hanno abbassato ed ecco tutto. Il calcio italiano è molto più lento. Questi giocano sempre per vincere, non si difende nessuno. Il pressing lo fanno a mille, in Italia non lo fa nessuno. Quello che facciamo noi in Italia, in Europa lo fanno tutti. I ritmi sono diversi, la pressione è diversa. Abbiamo perso palloni e sbagliato passaggi perché la pressione è superiore. Tecnicamente Ederson mette la palla dove vuole, con i piedi è molto più forte di tanti giocatori che sono in Italia. Anche i difensori rischiano. Giocano con un alta velocità di pensiero. Stanno meglio anche fisicamente