La leggenda dell'Arsenal, Arsène Wenger, ha avanzato così la sua candidatura ufficiale. Il Bayern Monaco sta valutando la possibilità, per trovare il giusto allenatore dopo l'allontanamento di Kovac: a segnare le sorti dell'ex tecnico dei bavaresi l'ultima pesante sconfitta arrivata in Bundesliga, il 5-1 contro l'Eintracht Francoforte.

