Una reazione esagerata. L'ha avuta il difensore del Torino Armando Izzo dopo che Cristiano Ronaldo, durante il Derby della Mole tra granata e Juventus, gli ha dato un colpetto col gomito sullo sterno.

L'ex Genoa è caduto a terra urlando ed è poi corso dall'arbitro Doveri chiedendo un provvedimento per il portoghese. Una sanzione che non è arrivata per ovvie ragioni.

Il comportamento di Izzo non è piaciuto neanche ai tifosi del Toro, a uno in particolare che si è rivolto così al difensore durante una sessione di autografi:

Armando però basta sceneggiate. Non sei alla Juve. Ma la sceneggiata di Ronaldo, dai... che c***o è successo? Ti ha sfiorato... Ascolta, non ce l'ho con te. Per me sei da apprezzare, perché sei sempre l'ultimo a mollare. Però quelle sceneggiate non le fare, veramente. Al giro dopo gliela ridai. Anche se ti fai espellere, vedi poi come sarai osannato dai tifosi del Toro