Il francese critica il tecnico del Verona per le dichiarazioni fatte: "Dicendo di non aver sentito niente si è dimostrato una persona pericolosa".

di Redazione Fox Sports - 06/11/2019 15:18 | aggiornato 06/11/2019 15:22

Duro attacco di Lilian Thuram nei confronti di Ivan Juric per quanto successo dopo Verona-Brescia, partita dell'ultimo turno di campionato di Serie A in cui Mario Balotelli è stato oggetto di ululati razzisti poi segnalati alla Procura che hanno portato alla squalifica di un settore dello stadio Bentegodi.

Prima della certificazione di questi cori insultanti, arrivata con la sentenza del Giudice Sportivo che ha punito i tifosi dell'Hellas, erano arrivate diverse reazioni piccate dall'ambiente gialloblu e in particolare del presidente Setti e dall'allenatore ex Genoa.

In particolare Juric fu molto polemico subito dopo il fischio finale, attaccando chiunque dicesse di aver sentito ululati che secondo lui non c'erano stati durante la partita poi vinta dal suo Verona col risultato di 2-1. Oggi è arrivata la replica di Thuram che non è stato affatto diplomatico.

Thuram attacca Juric: "L'allenatore del Verona andrebbe squalificato"

Parlando ai microfoni di Radio24, l'ex difensore di Barcellona e Juventus (da sempre molto attivo nella lotta al razzismo) è stato molto duro contro Juric per come l'allenatore abbia negato di aver sentito insulti a Balotelli.