Era scoppiato a piangere, Heung-Min Son, dopo il fallo su André Gomes durante Everton-Tottenham. Un intervento deciso, sì, ma non cattivo. Il centrocampista portoghese ha però avuto la peggio procurandosi la frattura scomposta della caviglia destra che lo costringerà a un lunghissimo stop.

Heung Min-Son scored for Tottenham in the Champions League and he celebrated by raising his hands and apologising to Andre Gomes. Respect.



Classy gesture. 🙌 pic.twitter.com/ZlLR6IyIfI