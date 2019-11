Sean sta facendo una lunga terapia per migliorare la sua vita, quello di domenica sarà un viaggio emozionante anche se un po' amaro. Spero che la sua presenza motivi anche i calciatori e il club che in questi mesi ci è stato molto vicino.

Stando a quanto riportato da Dublin Live, ad Anfield fra il pubblico in occasione dello scontro diretto che potrebbe essere già decisivo per le sorti del campionato inglese ci sarà anche Sean Cox , il tifoso che nell'aprile del 2018 fu aggredito dopo la partita di Champions League contro la Roma.

Se la tensione per il big match di Premier League in programma domenica 10 novembre fra Liverpool e Manchester City sale sempre di più (anche per via delle dichiarazioni fra i due allenatori) una bellissima notizia può rendere felici l'intero popolo dei Reds.

