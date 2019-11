Incredibile indiscrezione dal San Paolo: i calciatori sono tornati alle rispettive case rifiutando di andare a Castel Volturno.

di Redazione Fox Sports - 06/11/2019 00:25 | aggiornato 06/11/2019 00:29

Incredibile post-partita a Napoli dopo la sfida di Champions League dei partenopei contro il Salisburgo: dopo il fischio finale della sfida terminata 1-1, i giocatori partenopei sono tornati a casa interrompendo autonomamente il ritiro ordinato dalla società.

Secondo la ricostruzione di Sky Sport, ci sarebbe stata richiesta della squadra di interrompere il ritiro voluto dal presidente De Laurentiis dopo la sconfitta contro la Roma ma la risposta del club sarebbe stata negativa.

Così squadra e allenatore del Napoli avrebbero lasciato il San Paolo senza autorizzazione (motivo per cui Ancelotti e Llorente non si sarebbero presentati alle interviste nonostante il sollecito dell'UEFA) per tornare alle rispettive abitazioni e non a Castel Volturno, sede del ritiro. In attesa di conferme dal club, la situazione in casa degli azzurri è sempre più tesa.