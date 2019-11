Ma la rivelazione più importante riguarda un possibile esonero: De Laurentiis sarebbe infatti continuamente in contatto con i suoi legali e l'avvocato di fiducia Grassani per capire se c'è la possibilità di risolvere il contratto di Ancelotti.

I toni sarebbero stati molto accesi con il massimo dirigente del Napoli che non ha perdonato al suo allenatore le dichiarazioni pubbliche con cui ammetteva di essere contrario alla scelta di mandare i giocatori in ritiro dopo la partita contro la Roma.

