Le parole del manager catalano dopo l'1-1 contro l'Atalanta.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 06/11/2019 23:48 | aggiornato 06/11/2019 23:53

Al termine di Atalanta-Manchester City, partita valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League terminata 1-1, ha parlato così a Sky Sport il manager dei Citizens Pep Guardiola:

Un po' di paura c'è stata quando è dovuto entrare Walker come portiere, poteva finire male. Ma per fortuna abbiamo tenuto bene palla e l’Atalanta ha tirato solo una volta in porta nel finale. Ederson? L'ho cambiato nell’intervallo con Bravo perché aveva un problema a una gamba. Ho fatto tante ca****e nella mia vita come allenatore ma non cambierei mai un portiere che non è infortunato (ride, ndr)

Sul rosso rimediato da Bravo per fallo su Ilicic:

Lascia lì la gamba, si toccano appena. Bisognava decidere in pochi istanti ed è stato scelto di dare il rosso diretto

Sull'Atalanta:

L'Atalanta è difficile da affrontare, è grintosa, la conoscete meglio voi: non esistono squadre che giocano in quel modo. Nel primo tempo dovevamo chiudere la partita, ma siamo comunque primi e a volte capita di non vincere. Anzi, a volte fa bene non vincere durante una stagione. Fare 4 punti con l'Atalanta in due partite è un'ottima cosa per noi, considerando che poi abbiamo tanti infortuni da inizio stagione

E infine sulla possibilità di allenare in Italia: