Lokomotiv Mosca-Juventus, Ronaldo non prende bene la sostituzione

Tre anni. Tanto era passato dall'ultima volta che Cristiano Ronaldo si era visto sostituire in Champions League. Era esattamente il 17 febbraio 2016 e allo Stadio Olimpico si giocava l'andata degli ottavi tra Roma e Blancos (finì 2-0 per gli spagnoli con reti di CR7, sostituito all'89', e Jesé Rodriguez).

⬅️ Cristiano Ronaldo

➡️ Paulo Dybala



In need of a goal, Juve have subbed off their superstar goal-scorer. 😳#UCL pic.twitter.com/VDlZR46xSi