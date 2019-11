Il brasiliano parla dell'arrivo di CR7: "È impressionante la cura che mette nel suo corpo, nessuno vuole essere da meno".

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 06/11/2019 14:22 | aggiornato 06/11/2019 14:27

Non è un mistero che l'arrivo di Cristiano Ronaldo in una squadra porti degli enormi benefici tecnici vista l'immensa qualità del calciatore portoghese, anche se quella squadra è già una delle migliori al mondo come la Juventus.

In molti però sottovalutano tutti gli altri lati dell'approdo di uno dei calciatori più forti di tutti i tempi in un club diverso, come il portare una mentalità vincente, il responsabilizzare ambiente e compagni e persino qualcosa che sconfina nella vita personale degli altri giocatori.

Lo ha spiegato bene Douglas Costa, acquistato dalla Juventus un anno prima di Cristiano Ronaldo e che in un'intervista ha rivelato come allenarsi ogni giorno col 5 volte vincitore del Pallone d'Oro abbia anche cambiato la sua condizione fisica.

Douglas Costa parla di come Cristiano Ronaldo ha cambiato i compagni

Douglas Costa: "Cristiano Ronaldo ci spinge a prenderci cura del nostro corpo"

Parlando ai microfoni dell'emittente televisiva brasiliana Esporte Interativo, Douglas Costa ha parlato del modo in cui le sue abitudini personal e alimentari siano cambiate nel tempo per migliorare le sue prestazioni all'interno del campo da gioco. E in questo ha avuto grande peso la vicinanza con un maniaco dell'esercizio come Cristiano Ronaldo, noto per la sua etica di lavoro.