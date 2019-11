Iran, da Stramaccioni ultimatum all'Estenghal di Teheran

Se non arrivano pagamenti stipendi entro due settimane, l'allenatore rassegnerà le sue dimissioni al club.

06/11/2019

Ancora non ha rassegnato le dimissioni - come era iniziato a diffondersi nella giornata di ieri sui media iraniani - ma insomma la situazione tra Andrea Stramaccioni e l'Estenghial di Teheran è abbastanza tesa.

L'ex allenatore dell'Inter ha dato un ultimatum al club, un lasso di tempo di due settimane per sistemare le questioni in sospeso e risolvere una volta per tutte i problemi finanziari che stanno condizionando pesantemente la sua esperienza in Iran. Lo ha detto chiaramente in conferenza stampa il tecnico, subito dopo aver vinto 5-0 contro il Sanat Naft:

Così non si può andare avanti, con molti giocatori che non ricevono lo stipendio.

Andrea Stramaccioni non è più disposto a tollerare una situazione simile, anche perché dopo un avvio un po' stentato adesso la sua squadra è in un ottimo momento, come certificato dalle ultime cinque vittorie consecutive che lo hanno portato al terzo posto in classifica.

L'allenatore vuole delle garanzie dalla società, si è esposto pubblicamente per difendere il suo lavoro e quello dei suoi giocatori.

A queste condizioni non intende più andare avanti, ecco perché ha voluto mandare questo messaggio chiaro e diretto al club. Due settimane di tempo per risolvere tutto, altrimenti quello che ieri era stato scritto in Iran (le dimissioni del mister), potrebbe diventare presto realtà.