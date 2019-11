Il nostro campionato è pronto per testare un'innovazione nel regolamento per venire incontro alla richieste dei tecnici.

di Redazione Fox Sports - 06/11/2019 09:17 | aggiornato 06/11/2019 09:22

Il campionato italiano vuole mettersi a disposizione e fare da precursore in Europa, un po' come già accaduto con la sperimentazione del Var. La Serie A è pronta per testare un'altra potenziale innovazione nel mondo del calcio, quella che potrebbe portare il numero di sostituzioni consentite da 3 a 5 (come del resto già accade in Serie C).

Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha annunciato ieri, al termine del Consiglio Federale a Roma, di aver inviato ufficialmente all'Ifab la "richiesta di poter applicare la misura".

Serie A, 5 sostituzioni? La Figc ha inviato richiesta all'Ifab

L'obiettivo è ottenere una deroga per testare la regola in Serie A e consentire così di verificare i vantaggi derivanti, in un calcio sempre più congestionato da impegni nel calendario, provocando la necessità di attingere più possibile dalle risorse in rosa per evitare un utilizzo eccessivo dei calciatori.

Le cinque sostituzioni avrebbero comunque dei paletti, ossia che le "finestre" da utilizzare per i cambi a disposizione di ogni allenatore resterebbero comunque tre, in modo così da evitare che la nuova regola possa trasformarsi in un modo per perdere tempo durante le gare e spezzettare ancora di più il gioco. La richiesta è stata inviata, adesso toccherà all'Ifab decidere in merito.