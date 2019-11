All'indomani dell'ammutinamento dei giocatori del Napoli, che dopo l'1-1 contro il Salisburgo sono andati ognuno a casa propria invece di proseguire il ritiro a Castel Volturno, si parla del rapporto improvvisamente teso tra Carlo Ancelotti e il presidente Aurelio De Laurentiis. A Sky Sport 24 dice la sua Gianluca Di Marzio:

Ci sono segnali di rottura evidenti tra il presidente De Laurentiis e Ancelotti, il rapporto è ai minimi storici. Siamo all'anticamera del divorzio. Non so dare una tempistica e dire se ci sarà un divorzio a breve o a fine stagione, ma tutto lascia pensare che le parti si separeranno. Mi sembra di vedere la situazione che si creò con Rafa Benitez che si disse contrario al ritiro proprio come Ancelotti. La decisione dei giocatori di non continuare il ritiro pare sia stata presa già prima della partita perché la squadra non aveva ricevuto una comunicazione formale e quindi nessuno si era portato la valigia per restare fuori casa. Hanno parlato con il figlio Edoardo, l'unico a scendere negli spogliatoi a fine partita, e forse hanno approfittato dell’assenza del presidente