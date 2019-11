Il gallese ha portato avanti i bianconeri grazie a un tocco a porta sguarnita.

di Redazione Fox Sports - 06/11/2019 19:23 | aggiornato 06/11/2019 21:48

Maledizione interrotta. Anzi no. Sembrava che Cristiano Ronaldo fosse tornato a segnare su punizione grazie al decisivo aiuto del portiere della Lokomotiv Mosca, Guilherme. E invece quando il pallone stava per superare la linea bianca, dopo esser scivolato tra le gambe dell'estremo difensore brasiliano naturalizzato russo, è arrivato Aaron Ramsey che ha firmato l'1-0 della Juventus ed è diventato il primo britannico a segnare per la Vecchia Signora in Champions League. Non solo. Quello firmato dall'ex Arsenal è anche il gol numero 300 dei bianconeri nella nuova Champions. E continua così il digiuno di CR7, che da calcio piazzato non segna dallo scorso 6 giugno in occasione della partita di Nations League vinta 3-1 dal Portogallo contro la Svizzera. L'ultimo gol in campionato, invece risale al 19 novembre 2016, ovvero al derby vinto 3-0 dal Real Madrid contro l'Atletico al Vicente Calderon.