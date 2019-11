Juventus, infortunio per de Ligt: out contro la Lokomotiv Mosca

Cambia qualcosa anche Sarri che rivoluziona la difesa: a destra ci sarà Danilo al posto dello squalificato Cuadrado mentre il partner di Bonucci (che sostituirà l'infortunato De Ligt) sarà Rugani. Rabiot gioca mezzala sinistra con Matuidi in panchina mentre Ramsey sarà il trequartista titolare dietro la coppia d'attacco formata da Cristiano Ronaldo e Higuain. Douglas Costa è pronto a entrare dalla panchina mentre in tribuna va Bernardeschi .

Qualche cambio rispetto alla partita di andata per i padroni di casa che nel ruolo di esterno basso a sinistra schierano Rybus al posto di Idowu (protagonista di una prestazione negativa nella sfida di Torino dove Cuadrado lo mise più volte in difficoltà). Confermato in attacco invece il tandem Eder-Miranchuk e Joao Mario a centrocampo.

