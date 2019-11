A San Siro finisce 1-1. Nel primo tempo segna Sterling, poi Gabriel Jesus sbaglia il rigore del 2-0. Nella ripresa la rete del pareggio a firma di Pasalic. Nel finale Bravo - subentrato a Ederson - viene espulso e in porta finisce Walker, un giocatore di movimento. Ma la Dea non trova il gol vittoria e si accontenta del primo punto della sua Champions League.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK