Poche ore fa il comunicato che annunciava il silenzio stampa e provvedimenti per i calciatori che ieri sera hanno disertato il ritiro al termine del match pareggiato 1-1 contro il Salisburgo. Ora una nuova nota ufficiale pubblicata dal Napoli:

Con riferimento alle notizie apparse oggi e negli ultimi giorni relative al ritiro della prima squadra, la Società rileva con sorpresa come alcuni organi di stampa lo abbiano erroneamente qualificato "ritiro punitivoì". Il Presidente De Laurentiis – lunedi’ 4 novembre u.s. - aveva dichiarato a Radio Kiss Kiss in modo chiaro e inequivocabile: "Questo è un ritiro costruttivo e non punitivo". Un ritiro, espressione della complessa modalità di allenamento, destinato a far ritrovare al gruppo dei calciatori la concentrazione e le necessarie motivazioni alla vigilia di due gare importanti e delicate