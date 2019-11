Al Manchester City sto imparando tanto con Guardiola, per me è il migliore al mondo. Sono venuto per imparare, sto imparando. Ogni giorno che passa mi sento un calciatore migliore ed è quello che voglio

Ho visto le immagini, con il VAR è impossibile che succeda una cosa simile. Bravo non lo tocca neanche. Questo non è un calcio pulito, ma va bene, è un punto meritato. Siamo primi nel girone e mancano due partite che possiamo vincere

Se ho pensato di andare in porta al posto di Claudio Bravo? Non è la mia specialità (ride, ndr). Kyle Walker è stato bravissimo, penso che da qui si veda l'unione della squadra. C'era stata la sostituzione di Ederson nel primo tempo, è stato veramente difficile quando Claudio Bravo ha preso il rosso

