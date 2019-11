Un torneo che gli aveva consentito di mettersi in mostra (con la maglia del Modena) e meritare una chiamata dall'Inter, dove è rimasto dal 2010 al 2015, con una nuova parentesi nel 2017. Tante esperienza per il Trapani, insomma. Che vuole provare a dare una sterzata alla sua annata, puntando anche sul calciomercato degli svincolati.

Oggi il giocatore è atteso in Sicilia per sostenere le visite mediche di rito e firmare con il nuovo club. Nell'ultimo campionato ha messo insieme 13 presenze ed è dalla stagione 2009 che Biabiany non gioca in Serie B.

Jonathan Biabiany ha trovato casa, anche senza dover aspettare la sessione di calciomercato invernale. L'esterno francese classe 1988 riparte dalla Serie B, è il rinforzo scelto dal Trapani per tentare di risollevare la stagione. Il ds Nember ha contattato lo svincolato, rimasto senza contratto dopo l'ultima stagione in Serie A con la maglia del Parma.

