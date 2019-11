I Blancos avrebbero allacciato i rapporti con il centrocampista spagnolo da un mese: per lui i partenopei vorrebbero almeno 80 milioni.

di Redazione Fox Sports - 06/11/2019 17:16 | aggiornato 06/11/2019 17:21

Sono ore molto complicate per il Napoli, dal caso "ammutinamento" dei giocatori che hanno deciso di sospendere autonomamente il ritiro ordinato dalla società fino al comunicato del club passando per la rabbia del presidente De Laurentiis che starebbe riflettendo addirittura su un possibile allontanamento di Carlo Ancelotti.

A queste situazioni si aggiunge una voce di calciomercato che potrebbe preoccupare ancora di più i tifosi della squadra partenopea e che riguarda Fabian Ruiz: il Real Madrid sarebbe infatti pronto per provare l'affondo nei confronti del centrocampista spagnolo.

La notizia arriva da ESPN che svela non soltanto il grande interesse (ormai noto) dei Blancos nei confronti di Fabian Ruiz ma anche che da circa un mese il club di Florentino Perez avrebbe fatto i primi passi per poterlo portare al Santiago Bernabeu nella prossima stagione.

Il Real Madrid piomba su Fabian Ruiz del Napoli

Pare infatti che già da ottobre gli emissari del Real Madrid abbiano iniziato a contattare l'agente del giocatore, che preferirebbe la destinazione madrilena a quelle che lo porterebbero fra le fila di altre big che lo vogliono come City e Barcellona.

Il caos di queste ore, con i giocatori che si sono messi in pratica contro la loro società, non aiuta il Napoli che però non si farà cogliere impreparato. Il prezzo del cartellino di Fabian Ruiz rimane di almeno 80 milioni di euro, cifra non fuori portata per il Real che sembra pronto a piazzare un nuovo colpo per il suo centrocampo.