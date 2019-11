Il club di Berlusconi mette a segno un gran colpo per la categoria e punta la promozione in Serie B.

di Redazione Fox Sports - 06/11/2019 10:17

Nonostante il primato in classifica, il Monza di Berlusconi non ha intenzione di accontentarsi. E così, la capolista del Girone A di Serie C, a 7 punti di distanza dal Pontedera secondo, è pronto per assestare un nuovo colpo di calciomercato. Si tratta di Gabriel Paletta, attualmente svincolato, e a un passo dall'accordo con il club lombardo.

Il 33enne, con un passato recente nel Milan, nell'Atalanta e nel Parma, è rimasto senza squadra dopo l'ultima esperienza in Cina con la maglia del Jiangsu Suning (42 presenze, 18 su 18 da titolare in nella Super League nel 2019).

Calciomercato, Paletta riparte dal Monza in Serie C

Il difensore centrale oriundo (argentino naturalizzato italiano) si sta già allenando "in prova" da qualche giorno con il Monza e presto metterà la firma su un triennale (con opzione per la quarta stagione), confermando la volontà del club di Berlusconi di ambire a palcoscenici importanti, puntando su giocatori di qualità e esperienza per la categoria.

L'ex nazionale azzurro, che ha preso parte anche ai Mondiali 2014 e che vanta nel suo curriculum ben 191 presenze in Serie A, rappresenta sicuramente un grande colpo di calciomercato e un valore aggiunto per la squadra di Christian Brocchi.