Mazzola critica Conte: "Ha sbagliato, la sconfitta è anche colpa sua"

La leggenda nerazzurra non ha apprezzato le dichiarazioni del tecnico dopo la sconfitta di Dortmund: "Sono rimasto stupito, fosse per me gli direi che alla prossima va via".

di Redazione Fox Sports - 06/11/2019 18:25 | aggiornato 06/11/2019 18:30

Le rabbiose dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte dopo la sconfitta dell'Inter in casa del Borussia Dortmund, risultato che mette fortemente a rischio la qualificazione della squadra nerazzurra agli ottavi di finale di Champions League (serviranno due vittorie contro Slavia Praga e Barcellona), stanno facendo ancora discutere. Il tecnico arrivato pochi mesi fa è stato particolarmente duro nei confronti della sua dirigenza e della rosa costruita in estate, spiegando chiaramente che il progetto di programmazione messo a punto da lui e dal club non è stato portato avanti nel migliore dei modi. Le parole di Conte però sono state anche criticate da molti e non ultimo è arrivato un monumento nerazzurro come Sandro Mazzola, che al momento dell'arrivo del leccese a Milano espresse tutte le sue perplessità per via del suo passato fra le fila della Juventus. Mazzola ha criticato Conte per le dichiarazioni fatte dopo Borussia Dortmund-Inter Mazzola attacca Conte: "La sconfitta è anche colpa sua" Mazzola ha commentato le dichiarazioni di Conte post Borussia Dortmund-Inter sia ai microfoni di Adnkronos che a quelli di Tuttomercatoweb, non risparmiando pesanti critiche nei confronti del tecnico dell'Inter. Sono sorpreso dalle sue parole, ha sbagliato a parlare alla stampa di questi problemi che invece vanno risolti con la società. Capisco la frustrazione e a gennaio si dovrà intervenire ma se perdi 3-2 dopo essere stato in vantaggio di due reti la colpa è anche sua. Può anche avere ragione nelle sue valutazioni ma poteva parlare col calciomercato aperto, se io fossi in dirigenza gli direi "Ora basta, alla prossima sei fuori".