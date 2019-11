Bravo, subentrato al posto dell'infortunato Ederson, viene espulso per un fallo su Ilicic. In porta finisce Walker, Guardiola si dimentica che deve togliere un giocatore.

di Redazione Fox Sports - 06/11/2019 23:08 | aggiornato 06/11/2019 23:28

Succede di tutto nel finale di Atalanta-Manchester City, gara valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. All'81', sul risultato di 1-1, Claudio Bravo - subentrato a inizio secondo tempo all'acciaccato Ederson - atterra Ilicic lanciato a rete e viene espulso.

Guardiola si gira verso la panchina e chiama Walker. Sì, tocca al terzino indossare i guanti e finire tra i pali. Ma nella concitazione generale, il manager catalano si dimentica che deve togliere un giocatore e Gasperini glielo fa notare col sorriso. E così l'arbitro bielorusso Kulbakov non può far riprendere la partita.

6' ya perdidos. Walker no entra vete tu a saber porque. Gasperini rie. pic.twitter.com/BpQLR24Lzs — Angel DP (@ANGELDIAZ14) November 6, 2019

Dopo sette interminabili minuti, la gara riprende ma non succederà più niente. Non basterà neanche l'ingresso di Luis Muriel per trovare il gol della vittoria. La Dea, sorteggiata nel Gruppo C, trova così il primo punto in Champions. In vetta c'è il City a 10, poi Shakhtar e Dinamo Zagabria a 5. La qualificazione agli ottavi per i bergamaschi è appesa un filo.