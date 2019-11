In vista delle ripercussioni che potrebbero arrivare dal club, i giocatori si sono portati avanti con il lavoro.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 06/11/2019 09:50 | aggiornato 06/11/2019 10:21

I giocatori del Napoli hanno già contattato i loro avvocati per rispondere alla possibile multa che arriverà da parte del club. Ad annunciarlo è SkySport, che è tornato a parlare del clamoroso ammutinamento da parte della squadra dopo la partita di Champions League di ieri contro il Salisburgo.

I calciatori hanno infatti deciso di non rispettare autonomamente l'ordine di ritiro impartito dalla società, in particolare dal presidente De Laurentiis. Dopo l'incontro, anziché salire sul pullman che li avrebbe dovuti riportare a Castel Volturno, tutti i giocatori (non l'allenatore Carlo Ancelotti e il suo staff) se ne sono tornati nelle rispettive case.

Un clima di tensione che proseguirà certamente nella giornata di oggi, quando il presidente del Napoli risponderà a questa "dichiarazione di guerra" (metaforicamente parlando, s'intende) da parte dei suoi dipendenti, che in ogni caso dovranno presentarsi al campo per sostenere regolarmente gli allenamenti e prepararsi per la prossima partita di Serie A, quella in casa contro il Genoa in programma sabato 9.