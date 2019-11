Zidane: "Mbappé ha sempre detto che il Real Madrid è il suo sogno"

Kylian Mbappé è il grande sogno di calciomercato del Real Madrid. E proprio dell'attaccante del PSG ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei Blancos Zinedine Zidane:

L'attaccante classe 1998, che ha un contratto in scadenza col PSG fino al 2022, è valutato circa 300 milioni di euro e ha pronta una ricchissima offerta di rinnovo che gli farebbe guadagnare quanto Neymar, ovvero 36.8 milioni di euro all'anno.

Zidane si è espresso anche su Gareth Bale, infortunato ma pronto a giocare con il Galles durante la pausa per le nazionali:

Il Galles ha diritto di chiamarlo, noi non ci immischiamo. Penso che sia lui il primo a soffrire: non è pronto, non lo è nemmeno per allenarsi normalmente in settimana. Vediamo come andrà nei prossimi giorni, a noi dispiace non sia con noi. Avrei preferito restasse con noi, comunque non è disponibile. Non so cosa si sia detto con Giggs, a me interessa solo che lui sta bene. Perché il primo a stare male, ripeto, è lui. Molte volte si è detto che io non lo volessi in squadra: è una scemenza. Falsità. Anzi, spero che possa restare almeno fino al termine della stagione