Vuole allenare ancora in Serie A, Walter Zenga. E per questo sbotta a Il Giornale quando gli chiedono di commentare le voci che lo vorrebbero prossimo corrente del reality L'Isola dei Famosi.

Ma non diciamo ca***te! È una bufala totale, una balla, non c'è nulla di vero. E sinceramente mi sto anche parecchio arrabbiando. Ma vi sembra possibile che possa preferire un programma televisivo a una panchina di Serie A? Il calcio è tutta la mia vita, nessun dubbio: non farò mai un programma televisivo né null'altro che non abbia direttamente a che fare con il calcio

Dato tra i possibili successori di Tudor sulla panchina dell'Udinese, Zenga non vede quindi l'ora di tornare ad allenare e mettersi alle spalle l'esonero arrivato a Venezia.

C'è qualcuno - ha proseguito Zenga - che vuole screditarmi, qualcuno che mette in giro voci e false notizie su di me per mettermi in difficoltà e legarmi a vecchi stereotipi. Non vorrei che a fare questo fosse qualche procuratore legato ad altri allenatori che voglia cercare di screditarmi. Pensate a un presidente che sente questa voce... Se la prende per vera magari lascia perdere e ingaggia un altro invece di me. Se becco chi ha messo in giro questa voce...