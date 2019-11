La squadra di Klopp utilizzerà 2 squadre diverse, una in EFL Cup e una nel Mondiale per Club.

di Marco Ercole - 05/11/2019 19:42 | aggiornato 05/11/2019 19:47

Ora è ufficiale, il calendario non ha lasciato scampo. Troppo intasato quello del Liverpool, ecco allora che si va verso l'unica soluzione possibile, seppur d'emergenza.

I Reds disputeranno quindi due partite consecutive nel giro due giorni: una il 16 dicembre, la semifinale del Mondiale per Club a Doha (con avversario ancora da definire), l'altra il 17, i quarti di finale di EFL Cup contro l'Aston Villa, a Birmingham.

Come è possibile una cosa del genere? Attraverso la "divisione" della rosa dei campioni d'Europa in due. Una parte della squadra volerà subito Medio Oriente per partecipare al Mondiale per Club, l'altra resterà in Inghilterra per giocare al Villa Park e raggiungere subito dopo il resto della truppa in Qatar (dando per scontato il passaggio del turno).

Ufficiale: Liverpool giocherà due partite in due giorni

A comunicare l'assurdo stato delle cose ci ha pensato in via ufficiale il Liverpool attraverso una nota sul proprio sito: