Terrificante infortunio per André Gomes: Son scoppia in lacrime

Credo sia incredibile - aveva detto Pochettino dopo la partita - che Son sia stato sanzionato col cartellino rosso. L’arbitro lo aveva ammonito ma il VAR ha fatto cambiare la decisione. Ma il VAR doveva solo verificare se si trattava di un brutto tackle da parte di Son e giudicare l’azione, non quello che è successo dopo. Non so cosa accadrà, il club valuterà se è possibile il ricorso

Mauricio Pochettino avrà a disposizione Heung-Min Son per la sfida di Premier League che il Tottenham disputerà sabato prossimo contro lo Sheffield. La Football Association ha infatti accolto il ricorso presentato dagli Spurs per l'espulsione rimediata dal coreano contro l'Everton per il fallo che ha provocato il terribile infortunio di André Gomes (frattura scomposta della caviglia destra).

