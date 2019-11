SPAL-Sampdoria è stata la gara che ha chiuso l'undicesima giornata di Serie A che si è giocata lunedì sera al Paolo Mazza di Ferrara. La squadra di Semplici è scesa in campo dopo la sconfitta subita a San Siro contro il Milan nel turno infrasettimanale, col gol di Suso che ha condannato i ferraresi. Un pareggio invece per la Sampdoria, che ha recuperato la gara di mercoledì sera contro il Lecce a tempo ormai scaduto. Finisce 1-0 per i blucerchiati che si impongono grazie a una rete nel finale di Caprari. Nel prossimo turno la SPAL sarà ospite dell'Udinese domenica 10 novembre alle ore 15. La Sampdoria giocherà allo stesso orario a Marassi, dove ospiterà l'Atalanta.

