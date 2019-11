Nella scorsa stagione Girona-Barcellona sarebbe dovuta andare in scena negli Stati Uniti, precisamente all'Hard Rock Stadium di Miami, ma alla fine il progetto naufragò. Chi invece l'ha portato a termine sono le leghe sportive americane come l'NFL, l'NBA e l'MLB, che ormai organizzano abitualmente diverse partite lontano dagli Stati Uniti.

Per le regole attuali non è un progetto possibile. Il precursore è stata la Lega spagnola che da qualche anno sta cercando di far giocare una prima partita ufficiale di campionato all'estero. Ci auguriamo che questo possa avvenire, è una cosa che succede anche con il Giro d'Italia e questo consente di aprirsi a nuovi mercati, di raccontare un prodotto, lo fanno già stabilmente le leghe sportive americane. Secondo me è corretto, stiamo aspettando che prima la Fifa e poi l'Uefa creino regole certe

Nel 2021 quindi ci sarà la concreta possibilità di assistere a un match di campionato in Cina o in Nord America, queste le nazioni che potrebbero fare da sfondo al nostro campionato. L'intenzione della Lega Serie A è quindi di riuscire lì dove la Liga spagnola ha fallito:

