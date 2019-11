L'allenatore dei partenopei ha lasciato lo stadio San Paolo dopo l'1-1 contro gli austriaci senza dare spiegazioni.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 05/11/2019 23:51 | aggiornato 05/11/2019 23:56

Il Napoli ha fallito il primo match point per il passaggio del turno agli ottavi di finale di Champions League: col Salisburgo la squadra allenata da Carlo Ancelotti non è riuscita ad andare oltre il pareggio per 1-1 dopo essere anche andata in svantaggio.

Ma il gol di Lozano, che ha risposto all'ennesima rete stagionale di Haaland, ha regalato comunque un punto importante ai partenopei che fanno un passo deciso verso il prossimo turno anche se non trovano la vittoria che manca da troppo.

Lo sa bene Ancelotti che però può essere soddisfatto della reazione della sua squadra dopo il gol subito, anche se ancora una volta il Napoli ha sprecato una quantità clamorosa di occasioni da rete trovando soltanto un gol col tiro da fuori del messicano. Eppure il tecnico è protagonista di un piccolo giallo.

Il commento di Ancelotti a Napoli-Salisburgo

Napoli-Salisburgo, Ancelotti non si presenta alle interviste post-partita

L'allenatore del Napoli infatti non si è presentato alle interviste post-partita nonostante lui (e Llorente) fossero nella lista data dalla società per le dichiarazioni da rilasciare alla stampa. Secondo quanto riportato da Massimo Ugolini di Sky Sport, Ancelotti ha lasciato il San Paolo poco dopo il fischio finale e non è stata data spiegazione neanche ai rappresentanti UEFA presenti.