"Rimanete uniti fino alla fine, siate squadra", urla Pep. E ancora: "Siate positivi, siate positivi, fate girare la palla velocemente. Non crossate tanto per crossare, crossate con buone intenzioni. Rimaniamo uniti, ci vuole mentalità, lo abbiamo già fatto tante volte. Andiamo!".

La carica e la personalità di Pep Guardiola in un video. Lo ha pubblicato il Manchester City e riguarda la partita vinta 2-1 in rimonta dai Citizens. All'intervallo, sul punteggio di 1-0 per i Saints (gol di Ward-Prose al 13' su papera di Ederson), si vede il manager catalano che parla alla squadra prima del ritorno in campo.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK