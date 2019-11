Dopo le accuse rivolte dal manager del Manchester City Pep Guardiola a Sadio Mané ("ha talento ma a volte si tuffa), è arrivata la replica del tecnico del Liverpool Jurgen Klopp che ha preso parola in conferenza stampa:

Non sono sicuro che Guardiola stesse parlando di Mané (Guardiola non lo nomina ma il riferimento è chiaramente a lui, ndr). Forse più in generale di noi, magari mi sbaglio ma non ho sentito il nome di Sadio da nessuno. In ogni caso posso dire che Mané non è assolutamente un tuffatore. C’è stata una situazione in cui c’è stato un contatto ed è andato giù. Forse non era rigore, ma il contatto c’è stato. Non è come saltare e fingere di essere stati colpiti. C’è stato il contatto e queste sono le situazioni in cui i rigori vanno dati. E sono sicuro al 100% che se fosse successo al City avrebbero voluto il rigore, perché era rigore