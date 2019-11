L'olandese non convocato per Mosca a causa di una distorsione alla caviglia sinistra.

di Redazione Fox Sports - 05/11/2019 14:28 | aggiornato 05/11/2019 14:33

Non ci sarà Matthijs de Ligt nella sfida, valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League, che la Juventus giocherà in casa della Lokomotiv Mosca. Il difensore olandese non è presente tra i convocati di Maurizio Sarri a causa della distorsione alla caviglia sinistra rimediata nel derby vinto 1-0 contro il Torino.

Oggi l'ex Ajax e Dybala - inserito tra i convocati - non sono scesi in campo ma sono rimasti al lavoro in palestra nello Juventus Training Center, mentre il resto della squadra correva sul campo di allenamento principale della Continassa.

Contro la Lokomotiv quindi sarà uno tra Demiral e Rugani ad affiancare Bonucci. Il favorito è l'ex Sassuolo, visto che l'italiano contro il Genoa ha sfruttato male la sua occasione risultando uno dei peggiori.

Juventus, i convocati di Sarri per la sfida contro la Lokomotiv Mosca

Di seguito l'elenco completo dei convocati di Sarri: Szczesny, De Sciglio, Pjanic, Khedira, Ronaldo, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Bonucci, Higuain, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Buffon.