In un'intervista al Corriere della Sera, la leggenda del Milan racconta la proposta ricevuta dall'ex presidente federale.

di Marco Ercole - 05/11/2019 18:59 | aggiornato 05/11/2019 19:04

Gianni Rivera è pronto per rimettersi in gioco. A 76 anni l'ex leggenda del Milan è pronta per iniziare una nuova carriera, da allenatore. La sua decisione di prendere il patentino, infatti, non è stato certo solamente un qualcosa di simbolico. A confermarlo ci ha pensato direttamente lui, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Così, quando gli è stato domandato se realmente avesse intenzione di cimentarsi in questo nuovo ruolo, lui ha risposto così:

Certo, ho preso il patentino. Prima ho aspettato che gli scienziati dicessero che si campa fino a 120 anni. Ho fatto 20 anni il calciatore, 22 il politico, potrei averne davanti 20 da allenatore.

Nazionale, Rivera e il retroscena di Tavecchio

A seguire, nel corso della lunga intervista, Gianni Rivera ha anche raccontato un retroscena che avrebbe potuto in un certo senso anticipare i tempi, visto che dopo l'addio di Antonio Conte alla Nazionale, il presidente Federale Carlo Tavecchio aveva avanzato una proposta molto allettante:

Tutto è partito quando, dopo Conte, la Federazione è rimasta senza tecnico. L’allora presidente Tavecchio aveva pensato a me, ma Ulivieri, il presidente dell’associazione allenatori, gli ha detto che non avevo il titolo.

Adesso il titolo ce l'ha, l'ha preso. Alla guida della Nazionale però c'è, ben saldo, Roberto Mancini. A Gianni Rivera dunque non resta che iniziare a fare la normale gavetta...