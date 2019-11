L'Hellas Verona: "Castellini fuori dallo stadio fino al 2030"

La decisione del club scaligero sul capo ultrà che aveva definito Balotelli "non del tutto italiano".

di Redazione Fox Sports - 05/11/2019 12:19 | aggiornato 05/11/2019 15:30

Aveva definito Balotelli "non del tutto italiano". Lui è Luca Castellini, 44enne ultrà dell'Hellas Verona (e iscritto al partito Forza Nuova) che per queste sue dichiarazioni non potrà entrare al Bentegodi fino al 2030. Lo ha deciso proprio il club scaligero che ha pubblicato una nota ufficiale: