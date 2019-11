Fantacalcio, è un ex difensore del Liverpool il migliore in Inghilterra

Fantacalcio, è un ex difensore del Liverpool il migliore in Inghilterra

Cosa fare dunque al Fantacalcio in una situazione simile? La redazione di Fantacalcio.it ha spiegato che verranno regolarmente presi in considerazione i voti di Sampdoria-Juventus, considerata prima partita della giornata, mentre per Lazio-Hellas Verona sarà possibile utilizzare i 6 politici per tutti i giocatori esclusi gli squalificati.

La Supercoppa italiana tra Juventus e Lazio dovrebbe giocarsi domenica 22 dicembre tra le 17 e le 18 italiane a Riyad, in Arabia Saudita. Non c'è ancora l'ufficialità, ma ormai sembra questa la data più probabile.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK